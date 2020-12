Papu Gomez, Inter pronta a mettere a segno il colpo. Arrivano conferme

Papu Gomez, ieri è circolata la notizia, riportata dal Corriere della Sera, circa il fatto che l'Inter avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore dell'Atalanta sulla base di un biennale da 2,5 milioni di euro. Questa notizia conferma in toto quanto raccolto dalla nostra redazione il 21 dicembre.

Questa mattina il Corriere dello Sport è tornato a parlare dell'argomento, ribadendo come i nerazzurri siano in pole position nella corsa all'attaccante argentino. Resta da trovare l'accordo con il club. In questo senso sarà cruciale l'incontro tra la società bergamasca e l'agente del calciatore, Beppe Riso.

Da qui si capirà a quale cifra il club sarà disposto a lasciar andare via il suo giocatore. Per l'Inter sarà fondamentale che l'accordo possa chiudersi a zero o quasi. Nelle ultime ore circolano inoltre voci circa la possibilità che nella trattativa venga inserito il cartellino di un giovane.