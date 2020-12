Papu Gomez Inter, arriva l'indizio. Due le strategie dei nerazzurri

Papu Gomez Inter, il matrimonio potrebbe effettivamente farsi. A riportarlo questa mattina è il Corriere dello Sport, che ha fatto il punto della situazione. L'argentino, tramite il suo agente, dovrebbe avere un confronto con l'Atalanta, per cercare di capire se è possibile ricomporre la frattura. Se con il club si potrebbe trovare un club di incontro bisognerà capire se sia possibile una pace con Gasperini.

Qualora non ci fosse la ricomposizione l'Inter sarebbe pronta a muoversi. Un indizio già c'è stato, ed in particolare in Verona Inter, quando Conte ha schierato il 3-4-2-1. Chiaro segnale del tecnico, che ha messo in campo i giocatori con un modulo in cui il Papu esalterebbe al massimo le sue caratteristiche.

Tuttavia le strategie per rendere il colpo possibile sono essenzialmente due. O l'Atalanta dovrebbe decidere di liberare il giocatore quasi a zero (molto difficile) oppure dovrebbe accettare uno scambio. I nomi che da poter mettere sul piatto sono quelli di Vecino e Nainggolan.