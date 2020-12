Papu Gomez, cessione certa a gennaio. L'Inter ha preso una posizione

Papu Gomez ha sganciato un'autentica bomba nella giornata di ieri, dichiarando di fatto che a gennaio lascerà l'Atalanta e che a quel punto potrà dire ai suoi tifosi quello che realmente è accaduto. Ovviamente la reazione di calciomercato è stata forte, e la Gazzetta dello sport questa mattina ha riassunto quello che sta accadendo.

L'argentino non sarà più, molto probabilmente, a Bergamo a partire dal prossimo mese, e non valuta il possibile trasferimento in campionato "esotici". Vuole restare in Europa per giocare un ruolo principale in un grande club. tra le società interessate in Italia ci sono Inter, Milan e Roma, ma al momento stanno solo sondando il terreno, in quanto vorrebbero capire i costi dell'operazione.

All'estero ci sarebbe anche il PSG, con Di Maria che si starebbe esponendo per portare a buon fine l'operazione. Ora bisognerà capire cosa accadrà Il primo passo sarà l'incontro tra giocatore e attuale club. Il tentativo per provare a risanare la crepa potrebbe esserci, e se non dovesse andare a buon fine si cercherà di capire come gestire l'addio.