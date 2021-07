Oriali, probabile l'addio. L'incontro e la nuova linea. I sostituti in casa

Oriali potrebbe lasciare l'Inter. La storica bandiera nerazzurra, protagonista anche in Nazionale a supporto di Mancini nel vittorioso Europeo dell'Italia, incontrerà Marotta.

Aggiorna La Gazzetta dello Sport: "Entro la settimana Lele Oriali, first technical manager dell’Inter, e l’amministratore delegato Beppe Marotta si parleranno. Sul tavolo c’è il futuro dello stesso Oriali, apparso subito in bilico dopo l’addio di Antonio Conte. Oriali ha giocato un ruolo importante vicino a Conte nelle ultime due stagioni. È stato più volte il tramite tra il tecnico e la società, l’unico riferimento dentro il centro sportivo. Adesso il modello gestionale del club è cambiato. Non solo per l’avvento di Simone Inzaghi, ma in linea generale per la volontà di dare un approccio diverso al lavoro di campo a partire dalla stagione appena iniziata".

Per la sostituzione il quotidiano, oltre a Ferri, paventa una soluzione interna ("più probabile che il vuoto venga colmato dagli stessi dirigenti nerazzurri, ovvero Marotta e Ausilio, che saranno ancor più vicini e ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato").