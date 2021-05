Oriali: "Conte? Dobbiamo capire i piani della proprietà. Preoccupato perché..."

Intervista a Lele Oriali sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ha affiancato, anche quest'anno, i successi dell'Inter, sbracciandosi assieme a Conte nelle partite più infuocate.

La bandiera nerazzurra racconta il legame con i successi nerazzurri: "Inizio a credere anche io che non sia un caso. Ho preteso la gestione completa della parte sportiva in Pinetina", spiega.

"Dico le cose in faccia e da quella stanza non esce nulla. Così si crea un rapporto di fiducia", la ricetta.

E sul futuro di Conte... "Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà". A domanda su quanto sia preoccupato per la prossima stagione, Oriali ha spiegato: "Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla".