Ora su Barella piomba il Milan. Rossoneri pronti a superare l'offerta dell'Inter

Barella è entrato nel mirino del Milan. Questa è la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. I rossoneri avevano sondato il terreno per il giovane centrocampista già diversi mesi fa, quando a dettare le strategie di mercato c'era Leonardo.

L'Intenzione era quella di acquistare il giocatore in caso di qualificazione in Champions, obiettivo poi sfumato. Ora Boban e Maldini sono tornati alla carica, chiedendo un sacrificio ad Elliot, in quanto ritengono che Barella in quel ruolo sia il talento italiano più limpido.

Tuttavia l'Inter è molto avanti nei discorsi con Giulini, e l'unica carta che può giocarsi il Milan è quella di superare la base cash dametetre sul piatto, portandola a 40 milioni, contro i 30 offerti dai nerazzurri.