Oggi il Consiglio di Lega: la Serie A ripartirà da Inter-Sampdoria?

Questo pomeriggio si terrà l'ennesimo consiglio di Lega, nel quale si discuterà della ripartenza della Serie A. Come emerso negli scorsi giorni, al momento sono essenzialmente due le date indicate per il ritorno in campo: il 13 e il 20 giugno.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le alte sfere del calcio italiano si sta facendo largo l'idea di riprendere dalle partite rinviate a causa dell'emergenza. Dato che al momento è impossibile garantire la conclusione del campionato, con questo espediente si potrebbe perlomeno permettere a tutti i club di disputare lo stesso numero di partite.

Il 13 giugno potremmo dunque assistere ai recuperi della venticinquesima giornata (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma). La Gazzetta inoltre puntualizza che sembra ormai accantonata l'idea playoff/playout in Serie A: formula che la maggioranza dei club non gradisce.