Nuovo stadio Inter e Milan, in arrivo una possibile svolta. Il punto

Il Corriere della Sera questa mattina ha riportato, nella sua edizione online, un'importante notizia riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan. la novità rispetto agli ultimi giorni sta nel fatto che la nuova intenzione delle due società potrebbe essere quella di salvare una parte di San Siro.

“Erano poco più che tracce, nei due progetti firmati da Populous e Manica + Sportium. E invece del Meazza potrebbe rimanere in piedi qualcosa di più. Quanto, si vedrà. Resta comunque una (possibile) svolta nel complesso dossier che ruota attorno al nuovo stadio. Milan e Inter stanno pensando di «correggere» i concept presentati una quindicina di giorni fa per «salvare» almeno un segno concreto del tempio milanese del calcio.

E magari ammorbidire le resistenze della politica, dei cittadini e di almeno parte degli stessi tifosi rossonerazzurri al progetto che di fatto cancella quasi un secolo di storia.

E allo stesso tempo un modo di dribblare eventuali «sgambetti» della Soprintendenza. Le suggestioni nostalgiche in questi giorni sono state diverse: dall’idea di conservare il «guscio» del secondo anello per incastonarci il distretto commerciale, all’ipotesi di trasformarlo in un secondo impianto dalla capienza ridotta per le seconde squadre o le formazioni femminili che proprio ieri si sono dovute trasferire al «Breda» di Sesto San Giovanni per il primo derby «rosa».

I due studi d’architettura s’erano limitati a salvarne un ricordo: il campo di calcio aperto a tutti, nei progetti dell’abbinata italoamericana Manica + Sportium; ancora meno, nei disegni del favorito Populous, che ne ha racchiuso tracce e cimeli in un museo sotterraneo che avrà l’ingresso là dove oggi c’è il centro del terreno di gioco”.