Nuovo logo, il via martedì. Spariscono due lettere, il club si chiamerà Inter Milano

Un nuovo logo per l'Inter. Il club nerazzurro si rifà il look. Come riporta La Gazzetta dello Sport, martedì è il giorno fissato per il lancio del nuovo stemma. La "I" e la "M" saranno le lettere dominanti del nuovo impianto grafico, espressione di Inter e Milano.

Spariranno la "F" e la "C". E proprio Inter Milano sarà la denominazione da proiettare sul mercato estero.

Come spiega il quotidiano, sempre martedì partirà pure la campagna pubblicitaria dal nome "I am Milano".