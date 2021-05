Nuova maglia, le indiscrezioni: effetto serpente. Manca il nero? La situazione

Una nuova maglia, ad effetto "pelle di serpente". Il curioso restyling della casacca nerazzurra, diffuso tramite foto nelle scorse ore dal sito Footy Headlines, sembra penalizzare il nero, colore sociale dell'Inter, in favore di due tonalità di blu, una più chiara e l'altra più scura.

Ma, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, è probabile che la parte blu scura possa tramutarsi in un nero opaco, in coerenza con l'azzurro e il nero delle storiche maglie nerazzurre. Il nuovo logo è oro, la scritta Inter Milano è all'interno del colletto.