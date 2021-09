Notizia della notte: Marotta vuole Raspadori già a gennaio. Le ultimissime

Il matrimonio fra Giacomo Raspadori e l'Inter si potrebbe celebrare già a gennaio 2022. Nelle ultime ore sono infatti arrivate notizie importanti che possono, fin da ora, far sognare i tifosi. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, sotto traccia, starebbe infatti già lavorando al colpaccio di mercato.

Andiamo, come sempre, con ordine. Questa mattina (sabato 11 settembre) Interdipendenza vi ha rivelato il piano dell'ad per arrivare a Raspadori, il talento del Sassuolo e della nazionale campione d'Europa. Marotta vorrebbe giocarsi alcune carte importanti per convincere il Sassuolo: fra queste c'è il gioiello del Pisa, Lorenzo Lucca. Il 21enne attaccante verrebbe bloccato a gennaio, lasciato in Toscana per altri sei mesi e nel mentre proposto ai neroverdi per arrivare appunto a Raspadori. Non solo. Per convincere gli emiliani, l'ad potrebbe mettere sul piatto altri giovani di talento già di proprietà del club di viale Liberazione da pescare da questa lista: Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo, Samuele Mulattieri e Martin Satriano. La nostra esclusiva potete leggerla qui.

Sempre questa mattina, Tuttosport conferma l'intenzione di Marotta di blindare Raspadori a gennaio 2022. D'altronde, già durante la sessione estiva di calciomercato, l'ad ha sondato le intenzioni del Sassuolo. La recente prestazione contro la Lituania - 'Giacomino' è 'entrato' nell'azione del 2-0 e poi ha siglato il momentaneo 3-0 per gli azzurri - non ha fatto che aumentare l'interesse di altre squadre per il gioiello del calcio italiano. Per questo motivo, Marotta vorrebbe riproporre un'azione simile a quella compiuta con Christian Eriksen: anticipare tutti sul tempo ed evitare l'asta al rialzo che (quasi) sicuramente si scatenerà nelle prossime settimane. Obiettivo? Bloccare, dunque, Raspadori a inizio 2022 per poi lasciarlo, fino alla fine della stagione, ai neroverdi.