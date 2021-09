Notizia della notte: Handanovic traballa, l'Inter si muove già per gennaio

Inter: 'Handanovic ora traballa'. Ne è sicuro il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, lunedì 27 settembre.

"Capitano con sempre maggiore frequenza - scrive Pietro Guadagno nel suo articolo - le giornate in cui il livello della sua prestazione si abbassa. I primi significativi segnali in questo senso si erano già registrati l'anno scorso, tanto da spingere l'Inter a guardarsi attorno. La ricerca ha prodotto un accordo con Onana, portiere camerunense dell'Ajax con contratto in scadenza il prossimo anno". Il quotidiano sportivo ricorda come Onana, attualmente, sia squalificato ma allo stesso tempo sottolinea come "il club olandese non pare disposto a rimetterlo in squadra senza un nuovo contratto. E allora attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi". Guadagno spiega infatti che l'Inter ha ancora un posto libero come extracomunitario e "non sarebbe una sorpresa - si legge nell'articolo - se provasse ad anticipare l'ingaggio di Onana già a gennaio".

Handanovic, intanto, ieri (domenica) è stato pubblicamente difeso dalla Curva Nord. I tifosi hanno esposto lo striscione con scritto: "Testa alta, petto in fuori: Samir, la Nord è con te". Un messaggio di sostegno chiarissimo arrivato a poche ore dalla non brillante prestazione contro l'Atalanta durante la quale il portiere ha commesso qualche sbavatura. Per esempio: la respinta sul tiro di Malinovsky che ha portato al momentaneo 1-2 di Toloi e poi "la scelta di evitare il calcio d'angolo riconsegnando di fatto il pallone ai bergamaschi, che poi hanno trovato la rete del 3-2. Per sua fortuna - ricorda il Corriere dello Sport - il pallone era già uscito".