Notizia da brividi: 'Situazione drammatica per Zhang'

"La situazione è chiaramente drammatica per l'impero Zhang, in via di sgretolamento, ma la domanda che tutti si fanno è se le quote dell'Inter finiranno nel mirino dei creditori e saranno oggetto di sequestro".

È il ritratto - per ora tutt'altro che rassicurante - realizzato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 28 settembre. Nell'approfondimento, che trovate a pagina 11, Alessandro Giudice spiega che "esistono due Suning: quella operativa quotata in borsa (ormai fuori controllo di Zhang) e l'insieme di partecipazioni, oggi in debito d'ossigeno, tra cui le disastrate quote del colosso immobiliare Evergrade oggi in dissesto. Alcuni creditori guidati da China Costruction Bank, ritenendo discriminanti i bond internazionali di Suning Appliances rispetto ai creditori domestici, il 2 agosto - ricorda il quotidiano sportivo - si erano rivolti al tribunale di Hong Kong. Quindi prima della mossa di Suning Appliances (chiedere ai creditori di rinviare il rimborso delle obbligazioni in scadenza a settembre, ndr) che appare quasi disperata". A quanto si apprende, c'è uno studio legale è alla ricerca di asset internazionali riconducibili a Zhang per tentare sequestri conservativi e altre azioni che ristorino i creditori.

Ci saranno ripercussioni sull'Inter? "Il finanziamento che Zhang ha ottenuto da Oaktree, garantito dal pegno sulle azioni dell'Inter, dovrebbe scongiurare quest'ipotesi. Se il pegno è stato registrato - scrive il Corriere dello Sport -, il fondo americano ha prelazione su qualsiasi pretesa da terzi. Non dovrebbero esistere dubbi in proposito, essendo impensabile che un investitore così sofisticato non abbia tutelato la sua posizione". A questo punto Alessandro Giudice ricorda che "l'Inter ha cooptato due nuovi amministratori nel CdA e modificato lo statuto, introducendo clausole che rendono meglio opzionabile il pegno".