Non solo mercato. Questo il progetto dell'Inter che fa sognare i tifosi

L'Inter ha appena chiuso un'importantissima sessione di calciomercato. Ora, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è il momento di guardare avanti.

Ed il quotidiano sopra citato ha svelato quelle che saranno le prossime mosse, volte a garantire la crescita del club, con l'obiettivo di posizionarlo tra i primi al mondo.

"Le prossime svolte possono essere su sponsor e infrastrutture. Ad Appiano sono in corso lavori da 6 milioni di euro per un nuovo edificio che ospiterà i giocatori (pronto ad aprile). Per il nuovo San Siro i discorsi sono ovviamente più complessi, a lungo termine e potenzialmente decisivi per un salto di qualità in un fatturato che continua e deve continuare a crescere, per seguire il progetto di autosostentamento caro a Suning e alla Uefa.

In questi 12 mesi si sono aggiunti sponsor locali e «global» (l’ultimo è Lenovo), ma le partite più grandi si giocheranno sui «main». Il legame con lo sponsor tecnico Nike è lungo (2024) ma su cifre lontane non solo dalle big europee, ma anche dalla Juve.

La partnership Pirelli è storica, ma i quasi 19 milioni che arriveranno per il 2018-19 (bonus compresi) sono lontani dall’obiettivo di un introito da 50. Per ora si lavora su un «inserzionista» per la manica, ma il contratto Pirelli scade nel 2021. Per aumentare gli incassi servono i risultati. Per inseguire i risultati il fatturato. Un circolo virtuoso, da lanciare anche con rivoluzioni”.