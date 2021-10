Newcastle, anche l'Inter ora trema. Due i nerazzurri nella lista della spesa!

Il nuovo Newcastle vuole vincere, possibilmente stravincere.

Tuttosport oggi (martedì 12 ottobre, ndr) fa il punto sui piani bellicosi del club inglese, appena rilevato da Bin Salman e il suo oceano di fondi. Un calcolo, spiega il quotidiano, porta a pensare che il Newcastle potrà spendere 250 milioni nei prossimi tre anni. Anche se già si ipotizzano ipotesi fantasiose per superare di gran lunga la quota.

Ma il Newcastle attingerà anche dal campionato italiano? Il giornale torinese lancia ipotesi in serie, e alcune riguardano anche l'Inter di Simone Inzaghi. Due i calciatori che potrebbero interessare a quella che promette di essere la squadra pronta ad attentare alle logiche di vertice in Premier League. Si tratta di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij. Sul croato balla il noto rinnovo (leggi qui i dettagli sull'incontro imminente): le richieste economiche, considerate alte dal club nerazzurro, potrebbero invece non essere affatto un problema per gli inglesi. Mentre sul difensore olandese l'attenzione è sulle manovre, da sempre chiacchierate e discusse, del potente agente Raiola.

Ma non è solo l'Inter a tremare. Da Chiesa a De Ligt non mancano idee alla Juventus; e pure il Milan può temere per un eventuale attacco sferrabile su Kessie. C'è, poi, il caso Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina è stato accostato in lungo e in largo per l'Europa negli ultimi mesi: ora il Newcastle potrebbe sbaragliare la concorrenza e decretare una prima prova di forza sul calciomercato (il retroscena sull'interesse dell'Inter per l'attaccante viola).