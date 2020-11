Nazionali Inter, l'a.d. Marotta fa riflettere: stop alla diplomazia? (GdS)

Nazionali Inter, dopo le parole dell'a.d. Beppe Marotta espresse chiaramente nel pre-partita di Inter-Parma, i nerazzurri hanno messo nel mirino le selezioni nazionali. Ebbene sì come riporta stamane la Gazzetta dello Sport, la Benamata starebbe valutando quale posizione prendere davanti alla prossima chiamata da parte delle nazionali come espresso nuovamente al termine del match sempre da Marotta: "Bisogna cercare di limitare le partite, perché altrimenti si fa fatica a gestire le squadre. Abbiamo un grande avversario, il Covid. Ed è giusto avere cautela nei confronti dei giocatori".

Il riferimento delle parole dell'a.d. nerazzurro molto chiaro e si rifà alle condizioni di diversi calciatori della rosa fermi ai box proprio per dei sovraccarichi muscolari dovuti ai molti match giocati in pochissimo tempo: "Il riferimento è molto chiaro: l’Inter, dopo l’ultima sosta, ha via via perso Sensi, Sanchez e Lukaku, tutti per stop dovuti a sovraccarichi muscolari".

Sottolinea così la rosea che spiega come queste assenze si vanno ad aggiungere a quelle determinate dai contagi del Covid che hanno colpito l'Inter in maniera pesante. Marotta ieri sera ha parlato di "rigidità" che potrebbe significare molte cose, ma potrebbe rivelarsi come: "Massima attenzione alle prossime convocazioni, soprattutto di Cile (Sanchez) e Belgio (Lukaku). Anche a costo di abbandonare la diplomazia". Una diplomazia d'abbandonare per salvaguardare il club e permettere di affrontare una stagione particolare con tutti gli effettivi a disposizione per non rischiare dei passi falsi in futuro.