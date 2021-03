Nazionali, il punto sugli italiani. Bastoni, Barella, Sensi: ecco cosa succederà

Come si comporteranno i calciatori nerazzurri convocati dalla Nazionale italiana di Mancini? Se con le rappresentative estere il braccio di ferro è rigido; più fluida appare la situazione con i colori azzurri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Figc ha deciso che aspetterà gli esiti dei tamponi odierni per decidere il da farsi. Bastoni, Barella e Sensi restano attualmente bloccati ad Appiano, in attesa di capire se potranno raggiungere Mancini.

Intanto, nel pomeriggio di oggi è previsto un allenamento guidato da Conte: oggi il centro sportivo dell'Inter dovrebbe riaprire. Ma con chi?