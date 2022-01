Nazionale: Bastoni non parteciperà allo stage di Coverciano

Bastoni rimane a casa durante la sosta.

C’è un cambio dell’ultimo minuto nell’elenco dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini, Alessandro Bastoni infatti non si aggregherà al gruppo di compagni azzurri impegnati durante questi giorni.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della FIGC è stata constatata l’indisponibilità dell’interista senza specificare altri particolari. Per questo in vista delle giornate di lavoro previste dallo stage è stato chiamato come sostituto Alessio Romagnoli del Milan. Oltre a lui ci sono alcune novità come Okoli della Cremonese e Ferrari del Sassuolo, infatti come riporta il sito della Gazzetta anche l'Atalantino Scalvini è indisponibile ed è stato prontamente sostituito.

Bastoni è da poco diventato padre di una splendida bambina, di nome Azzurra, coincidenza al quanto curiosa se si pensa che proprio la maglia di quel colore, almeno in questa occasione, non verrà indossata dal suo papà. Il difensore dell’Inter ha una strada ben tracciata davanti, anche per quel che concerne la nazionale Italiana, rappresenta una certezza già ora e si candida ad essere un punto fermo per gli anni futuri.