Nations League, Barella da titolare. Sensi e D'ambrosio a riposo (GdS)

Nations League, stasera a Danzica, alle ore 20.45, l'Italia di mister Mancini affronterà la Polonia nella terza giornata valida per la competizione. Dopo la schiacciante vittoria di mercoledì sera importante per il ranking questa sera gli azzurri andranno nuovamente in scena nonostante le diverse assenze. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le scelte per Mancini non saranno facili.

L'ex tecnico nerazzurro dovrà fare a meno - per motivi diversi - di molti calciatori in ciascun reparto. Se in difesa dovrà rinunciare a Romagnoli, Caldara e Di Lorenzo, a centrocampo l'assente sarà Zaniolo (che probabilmente rientrerà con l'anno nuovo). In attacco out Insigne e Bernardeschi.

Verso una maglia da titolare dunque l'interista Nicolò Barella, sempre più perno del centrocampo azzurro come lo è già di quello della Benamata guidata da Conte. Una crescita continua quella del 23 nerazzurro che sta convincendo anche mister Mancini a puntare sempre su di lui. Dunque l'ex Cagliari dovrebbe essere scelto dal c.t. per completare il reparto di centrocampo assieme a Verratti e Jorginho.

Presenti anche altri due nerazzurri nelle fila della nazionale ovvero Sensi e D'ambrosio. Il primo nonostante un ballottaggio dovrebbe partire dalla panchina e sabato non potrà scendere in campo nel derby vista la squalifica rimediata dopo l'ultimo match contro la Lazio. Per quanto invece riguarda Danilo D'Ambrosio quest'oggi dovrebbe anche lui partire dalla panchina, ma punta ad una maglia da titolare nel derby.

La probabile dell'Italia dovrebbe essere dunque la seguente (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa.