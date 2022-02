Napoli-Inter, il nodo Sanchez, un unico inamovibile. Spalletti ha un dubbio

Napoli-Inter è il piatto forte della giornata di Serie A.

Quest'oggi alle 18 le due squadre si affronteranno in un match davvero fondamentale per la corsa al titolo. I nerazzurri infatti, reduci dal derby perso col Milan, devono necessariamente rialzarsi e tenere a debita distanza la squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri, da parte loro, contano invece di inserirsi nella corsa Scudetto, e un successo quest'oggi aprirebbe spiragli immediati.

Ecco perché allo stadio Maradona, ci sarà battaglia. Il Corriere dello Sport riflette sulle scelte dei due tecnici. Inzaghi è intenzionato a schierare Lautaro Martinez in ogni caso. Sarà probabilmente Edin Dzeko, e non dunque Alexis Sanchez, il partner d'attacco del Toro. Il cileno, spiega il quotidiano, sarà arma a gara in corsa, mentre col Liverpool giocherà titolare.

Un ballottaggio in difesa, su chi sostituirà Bastoni (qui la lista dei convocati di Inzaghi): Dimarco è favorito su D'Ambrosio. A centrocampo, a destra, l'olandese Dumfries è favorito sul duttile Darmian.

E il Napoli? Una domanda su tutte. Giocherà Koulibaly? Il forte difensore è reduce dalla Coppa d'Africa, peraltro vinta col suo Senegal. Se Spalletti dovesse optare per un'iniziale panchina, al suo posto giocherebbe un ex nerazzurro: quel Juan Jesus che tanto bene sta facendo nella sua nuova vita a Napoli. Leggi dove vedere in tv Napoli-Inter, clicca qui.