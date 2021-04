Napoli Inter, Conte ritrova due titolari. Due giocatori ancora out

Napoli Inter di domenica sera sarà una delle partite più difficili per i nerazzurri in vista della volata finale verso il titolo. I partenopei guidati da Gattuso sono alla caccia di punti Champions, mentre Conte è stato chiaro: tutte le partite saranno decisive.

Il tecnico leccese, come riporta la Gazzetta dello Sport, arriva a questa partita con due buone notizie. La prima riguarda il rientro di Barella, assente domenica contro il Cagliari per squalifica. Poi torna a disposizione Perisic, che aveva saltato i primi tre match dopo la sosta per la nazionali a causa di un affaticamento muscolare.

Il croato non dovrebbe scendere in campo dal primo minuti, ma Conte potrà fare affidamento su Young, che ha fatto bene in questi ultimi match in cui è stato chiamato in causa. Non saranno invece a disposizione Kolarov e Vidal.