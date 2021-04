Napoli Inter, Conte recupera un uomo in vista del big match

Napoli Inter di domenica sera è il primo dei tre big match che attendono i nerazzurri da qui al termine della stagione. A fine campionato infatti, ossia nella 37esima e 38esima giornata ci saranno le gare con Roma e Juventus.

Conte non vuole mollare nemmeno un centimetro per mettere subito al sicuro il titolo. Ed in vista del match di domenica sera (ore 20.45) il tecnico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha recuperato un uomo. Si tratta di Ivan Perisic, che ha saltato gli ultimi tre match a causa di un affaticamento muscolare dopo le gare con la sua Croazia.

L'esterno non verrà schierato titolare, ma sarà comunque a disposizione, e Conte potrebbe concedergli uno scampolo di gara per aiutarlo a riprendere il ritmo. saranno assenti invece Vidal e Kolarov.