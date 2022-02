Napoli Inter, arriva il dato sulle "reazioni" che depone a favore di Inzaghi

Napoli Inter sarà il match di sabato pomeriggio alle 18, in cui i nerazzurri dovranno cercare riscatto dopo la sconfitta contro il Milan nel derby.

Proprio il 2 a 1 inflitto da Giroud ha fatto sì che Luciano Spalletti si portasse ad una lunghezza di distanza, grazie alla vittoria dei partenopei contro il Venezia (l'Inter deve comunque recuperare la gara contro il Bologna). Tuttosport questa mattina ha messo in evidenza un dato che fa ben sperare la squadra nerazzurra. Nel corso di questa stagione infatti, sotto la guida del nuovo tecnico, dopo ogni sconfitta è arrivata subito la reazione. In 4 occasioni infatti i nerazzurri sono tornati a casa senza aver raccolto nemmeno un punto: due volte contro il Real Madrid, contro la Lazio e, appunto, contro il Milan.

In tutte queste circostanze l'Inter ha saputo rialzare la testa già dal match successivo, dove ha sempre vinto. "Questo dimostra quanto Inzaghi, nei momenti di difficoltà, sia sempre riuscito a far presa sulla squadra, anche grazie a una gestione “da pari grado” nello spogliatoio. Simone è un allenatore che pensa ancora da calciatore e questo lo aiuta a entrare nella testa di chi va in campo". In vista di tale match l'orientamento sembra essere quello di puntare su Alexis Sanchez, che è in un grande stato di forma e che può dare imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Da capire se la scelta sarà effettivamente questa e quale sarà eventualmente la sua spalla. Edin Dzeko viene dalla rete alla sua ex squadra, mentre Lautaro Martienz appare non al meglio della forma.