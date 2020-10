Nainggolan-Inter: niente trasferta, ma l'accordo con il Cagliari manca (CdS)

Nainggolan-Inter, stando a quanto riporta stamane tra le sue pagine il Corriere dello Sport la mancata convocazione del belga da parte di mister Conte avrebbe a che fare con il suo futuro lontano da Milano. È ormai noto da settimane come su di lui ci sia il forte interesse del Cagliari che avrebbe già da tempo un accordo proprio con il calciatore, ma fatica a trovarlo con i nerazzurri.

La faringite che a ha portato all'esclusione del centrocampista dallo scorso match contro il Benevento sarebbe stata smaltita, perciò la sua non convocazione odierna - per il match contro la Lazio - riguarderebbe solamente il tema mercato. Radja Nainggolan ieri si è allenato regolarmente al Suning Training Centre in attesa di capire come andrà il suo futuro che potrebbe anche farlo rimanere a Milano se con il Cagliari non si troverà una quadra a livello economico.

Le ultime ore di mercato saranno dunque decisive come riporta il quotidiano tra le sue pagine: "L’incastro con i numeri, infatti, ancora non è stato trovato, nonostante l’Inter abbia abbassato le sue pretese per la cessione a titolo definitivo del cartellino, considerando che la cifra a bilancio è stata abbassata da 3 mesi in più (luglio, agosto e settembre) di ammortamento". Inoltre il CdS aggiunge: "Il club rossoblù, però, non vuole andare oltre gli 8 milioni, in parte coperti dal giovane Ladinetti".

Il club sardo dunque non andrebbe oltre gli otto milioni complessivi inserendo pure una contropartita, mentre il club nerazzurro chiede qualcosina di più a livello monetario. Non resta che attendere queste ultime ore frenetiche di mercato per capire se Nainggolan fare ancora parte della rosa della Benamata durante il proseguo della stagione, oppure no.