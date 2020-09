Nainggolan Inter, ipotesi permanenza più concreta: rifiutate due offerte

In casa nerazzurra, le mosse di mercato potrebbero radicalmente cambiare ancora una volta. Il reparto questa volta interessato è e sarà il centrocampo, quello forse con meno certezze al momento e che urge di qualche intervento mirato. Con Vidal ormai sempre più in dirittura d'arrivo, l'oggetto dei desideri di Antonio Conte sarebbe l'ormai noto a tutti N'Golo Kantè.

Come precisato e sottolineato da tempo, per portare il centrocampista francese all'ombra della Madonnina servirebbero almeno 50 milioni di euro, cifra che al momento il club di Viale della Liberazione non sarebbe in grado di investire. Infatti, come riportato da Tuttosport, per far sì che l'acquisto dell'ex Leicester si concretizzi, sarebbe necessario riuscire ad effettuare una cessione importante, vedi ad esempio quella di Brozovic. Contrariamente, tutto si complicherebbe anche se la soluzione a tale quesito sarebbe sotto gli occhi di tutti.

Dopo un anno in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan tornerà da domani a disposizione di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra non ha nessuna intenzione di cedere il belga ancora una volta in prestito e non a caso, avrebbe rifiutato le offerte sia del Cagliari, sia del Galatasaray. L'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio prenderanno quindi in considerazione solo offerte concernenti acquisti definitivi, così da poter monetizzare. Se ciò non dovesse avvenire, il "Ninja" potrebbe restare a Milano, andando a rappresentare una valida opzione nello scacchiere tattico meneghino.

Il feeling fra Conte e il belga di certo non manca e non a caso, entrambi in tempi non sospetti avrebbero voluto esaudire il desiderio di lavorare l'uno affianca all'altro. Considerando anche la versatilità dell'ex Roma in grado di ricoprire il ruolo di mediano, mezzala e trequartista, l'ipotesi permanenza sarebbe oggetto di valutazioni in queste ore. Del resto, egli assieme a Vidal porterebbe in dote al collettivo grande esperienza e carisma, caratteristiche non del tutto indifferenti se si pensa alla scorsa stagione.