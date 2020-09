Nainggolan Inter, ipotesi permanenza più concreta: crescono le chance

Antonio Conte continua a costruire e a migliorare, passo dopo passo, la sua creatura. Fra acquisti e cessioni, la vera sorpresa di questa sessione di mercato, soprattutto se non dovesse arrivare Kantè, sarebbe quella di Radja Nainggolan. Contrariamente allo scorso anno, il tecnico nerazzurro non lo vede fuori dal suo progetto e proprio in virtù di ciò, sarebbe pronto a reinserirlo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione non ha nei propri piani l'idea di un altro ulteriore prestito, dando di conseguenza vita a due scenari: il primo riguarderebbe appunto una sua permanenza, la seconda una sua cessione definitiva con il costo del cartellino che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.

Di conseguenza, soprattutto in virtù di una stagione molto compattata e senza respiro, assieme ai vari Brozovic, Barella, Sensi e quasi sicuramente Vidal, il "Ninja" potrà rappresentare sicuramente un valida alternativa in grado di ricoprire comunque più ruoli. Del resto, se il belga riuscisse ad arginare i propri comportamenti non del tutto professionali fuori dal campo, egli potrebbe rivelarsi un vero e proprio acquisto.