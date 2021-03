Muriel l'obiettivo: Conte stregato. Servono 25-30 milioni, c'è pure il Barcellona

Una clamorosa idea per l'attacco dell'Inter: Luis Muriel. Ne dà notizia oggi La Gazzetta dello Sport: Conte sarebbe stregato dal colombiano. Servono 25-30 milioni. Il tecnico, spiega il quotidiano, stravede per le qualità del calciatore dell'Atalanta: potenza, rapidità, estro.

Muriel è stato dunque identificato come la punta perfetta per il prossimo anno, da aggiungere alla formidabile coppia composta da Lukaku e Lautaro. Muriel riuscirebbe ad essere decisivo, come ha già ampiamente dimostrato, anche a gara in corso, ed è per questo che sarebbe finito in cima alla lista dei desideri.

C'è, però, concorrenza: anche il Barcellona ha chiesto informazioni su di lui. Ma il legame fra Zhang e Percassi è solido.