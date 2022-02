Mourinho, che sfogo dopo l'Inter! Le frasi incontenibili dentro lo spogliatoio

Mourinho è tornato a San Siro nella giornata di martedì nel corso del match contro l'Inter.

Una gara speciale per i noti motivi romantici (qui il tributo di San Siro), ma persa malamente dalla sua Roma al cospetto della squadra di Inzaghi, vittoriosa grazie alle reti dell'ex Dzeko e di Alexis Sanchez. E' così che il portoghese è scoppiato nello spogliatoio con una dura reprimenda verso i suoi. Ne dà notizia oggi, 10 febbraio, il Corriere dello Sport, riportando parole dure dello Special One. In quella che il quotidiano definisce una sconfitta senza attenuanti e disarmante per i giallorossi, Mourinho si è sfogato coi calciatori.

Parole schiette. "Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l'Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!", si legge nelle ricostruzione del giornale. Mourinho non si sarebbe fermato qui. Nello sfogo, l'ammissione della grandezza dell'Inter, ma la constatazione che i suoi uomini non hanno comunque dato il massimo.

"Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni", la puntualizzazione di Mourinho, che poi - stando sempre a quanto si legge oggi sul quotidiano - avrebbe pronunciato un inequivocabile: "Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!".