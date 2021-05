Missione Inzaghi: convincere Lukaku. La nuova idea sul ruolo, la big che preme

Simone Inzaghi avrà pronti-via una missione: convincere Lukaku a fidarsi del nuovo progetto tecnico. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Big Rom, come noto, era legatissimo a Conte, ma le strade ora si sono separate e serve proiettarsi sul futuro. Inzaghi pensa di Lukaku tutto il bene del mondo: e già con Immobile ha dimostrato feeling con i centravanti.

C'è di più. Inzaghi è stato un attaccante, conosce il mestiere e la sua importanza. Il Chelsea - spiega il quotidiano - è pronto a follie per il belga. Potrebbe cambiare, con Inzaghi, il modo di stare in campo di Lukaku.

Meno lavoro spalle alla porta, più determinazione verso la sola porta avversaria. Non tutti i 3-5-2 sono uguali, e in effetti Immobile alla Lazio faceva un lavoro diverso da quello di Lukaku all'Inter. Col solo gol come obiettivo, il belga potrebbe fare ancora più scintille.