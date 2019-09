Milan Inter, tre dubbi per Conte: novità a centrocampo e in attacco

Il Corriere dello Sport, con le parole di Andrea Ramazzotti in edicola stamane, racconta la vigilia del derby in casa nerazzurra e dedica spazio anche ai dubbi di formazione di Antonio Conte per la gara di stasera.

VIGILIA – Steven Zhang e i dirigenti ieri sera sono stati in ritiro alla Pinetina con la squadra per dare un segnale di unità in vista del derby. C’è da dimenticare la brutta prestazione contro lo Slavia di martedì e anche il presidente ha voluto recitare la sua parte.

Stamani Conte farà allenare il gruppo e saranno provati gli schemi. Il tecnico ieri sulla formazione non ha dato indicazioni («Alle 19 tanto saprete tutto…» ha detto sorridendo dopo aver denunciato gli “spifferi” della Pinetina), ma probabilmente ha meno punti interrogativi di quello che ha voluto far credere.

D’AMBROSIO E BARELLA – Detto che in difesa giocheranno Godin, De Vrij e Skriniar, i dubbi maggiori sono in mezzo. Dopo la botta alla schiena di martedì Candreva è recuperato, ma D’Ambrosio è favorito per giocare sulla fascia destra.

Ancora indietro Lazaro. Certi del posto Brozovic (elogiato da Conte), Sensi (giocherà in mediana o più avanti?) ed Asamoah (Biraghi però è pronto ed è un’opzione da tenere sempre più in considerazione), mentre per l’ultima maglia Barella è favorito su Vecino. In avanti più Lautaro Martinez di Politano.