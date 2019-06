Milan forte su Barella. Per l'Inter ora la trattativa si complica. Il punto

Il Milan sta facendo sul serio per Barella. A riportarlo sono sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta. I rossoneri mettono sul piatto 35 milioni di euro cash, cui si andrebbero ad aggiungere i bonus. Offerta quindi diversa rispetto a quella dell'Inter, che offre invece 30 milioni più altri 20 sotto forma di contropartite tecniche.

Il nodo al momento per i nerazzurri è proprio questo. Bastoni è stato bloccato da Conte, Di Marco non convince Giulini, mentre Eder ha un ingaggio troppo alto per i sardi.

Tuttavia l'affare non dovrebbe essere compromesso. La Gazzetta sottolinea un aspetto, ossia quello della volontà del giocatore di unirsi alla corte di Antonio Conte. Il CDS sottolinea invece che la trattativa ha raggiunto un punto tale che è difficile immaginarsi un passo indietro.