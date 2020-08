Messi vuole liberarsi a zero dal Barcellona. Tre squadre in lizza

Messi ieri ha sconvolto gli equilibri del mondo del calcio annunciando la sua volontà di lasciare il Barcellona, e di volerlo fare a parametro zero. L'argentino ha una clausola nel suo contratto che gli permette di rescindere unilateralmente il vincolo con il suo club entro il 30 giugno. termine ovviamente scaduto. Tuttavia a causa del Covid diverse scadenze sono state prorogate, e Messi vorrebbe lo spostamento della validità di tale clausola. I legali del Barcellona si stanno opponendo a questa ipotesi, e all'orizzonte potrebbe presentarsi una guerra legale. ma la vera domanda che tutti si pongono è solo una.

Quale sarà il futuro del giocatore? Stando alla Gazzetta dello Sport le ipotesi sarebbero 3. In primis c'è il Manchester City, dove Messi troverebbe Guardiola, una dirigenza catalana e l'amico Aguero. Aspetti non da poco, visto che la frizione con il Barca è stata dovuta anche all'esonero di Valverde, all'esclusione dal progetto di Suarez e Vidal e dagli insuccessi sportivi. A Manchester invece troverebbe un club voglioso di vincere la Champions, proprio come lui. Inutile sottolineare che la proprietà avrebbe le risorse economiche per sostenere l'ingaggio del giocatore.

Poi c'è il Psg. stesse risorse, stessa voglia di vincere la Champions. E anche gli amici non mancherebbero, visto che a Parigi sarebbero pronti ad accoglierlo sia Di Maria che Neymar.

Infine l'Inter, indietro sia economicamente che come progetto (la vittoria della Champions appare più lontana rispetto agli altri due club. Ma a favore dei nerazzurri gioca senza dubbio il regime fiscale, che favorisce i redditi esteri. E per questa ragione il padre di Messi in Italia ha già comprato casa e ha aperto la partita IVA per i business collaterali dell'argentino legati alla moda.