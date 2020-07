Messi Inter, la Gazzetta insiste: “Suning sogna l´affare stellare”

La Gazzetta dello Sport continua ad alimentare i sogni proibiti dei tifosi nerazzurri e apre con la foto di Lionel Messi in prima pagina titolando “Inter, Suning e la voglia di un affare stellare”. Secondo la rosea, che da giorni insiste nel sostenere come la famiglia Zhang farebbe davvero sul serio nel tentativo di portare il sei volte pallone d´oro a Milano, il patron dell´Inter vorrebbe mettere a segno tale clamoroso colpo per far conoscere definitivamente a tutta Europa la potenza del marchio Suning.

Per questo motivo, riporta la Gazzetta, da Nanchino sarebbero tutti in movimento per cercare sponsor e brand associati che possano rendere un tale investimento (circa 50 sono i milioni di euro netti guadagnati dal numero 10 di Argentina e Barcellona) un´incredibile realtá, sfruttando anche un´estate in cui la FIFA, e seguito delle disastrose conseguenze generate dal Covid-19, ha temporaneamente allargato le maglie sulla questione Fair Play Finanziaro.