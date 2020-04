Mercato - Un colpo in ogni reparto: Conte vuole un'Inter XXL

Uno dei problemi dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente l'apporto blando della panchina quando chiamata in causa. I tanti infortuni non hanno di certo aiuto il lavoro di Antonio Conte; basti pensare che i nerazzurri hanno il minor numero di minuti provenienti dalla panchina. Altro record negativo i gol dei subentrati: uno solo, quello di Alessandro Bastoni a Lecce. Proprio per questi motivi l'Inter è adesso a lavoro per consegnare al tecnico leccese una rosa folta e competitiva anche nelle riserve.

La difesa è sicuramente la zona che ha meno bisogno di ritocchi. In estate dovrebbe uscire Godin, che non si è mai realmente ambientato in Italia e più nello specifico nella difesa a tre del mister. Il suo sostituto dovrebbe essere Jan Vertonghen, il cui contratto con il Tottenham scadrà il prossimo giugno. L'olandese garantirebbe fisico ed esperienza alla rosa meneghina.

A centrocampo saluterà sicuramente Borja Valero, ma anche Vecino sembra in procinto di partire. L'Inter sembra estremamente interessata Tolisso del Bayern Monaco, e nel frattempo continua a flirtare a distanza con Vidal. Il sogno resta Arthur Melo del Barcellona, ma il brasiliano potrebbe arrivare solo con l'addio di Lautaro Martinez, che continuano a chiamare a gran voce della catalogna. Sulle fasce invece i preferito sono Emerson Palmieri e Federico Chiesa: la coppia ha un prezzo proibitivo ma i nerazzurri faranno un tentativo.

Per quanto riguarda l'attacco sembra tornato di moda il nome di Dries Mertens. Il folletto del Napoli non sembra più così certo di rinnovare con i partenopei e l'Inter fiuta l'affare. Sempre in piedi l'ipotesi Giroud, che in inverno è stato davvero a un passo dal diventare un giocatore nerazzurro. Con ogni probabilità uno dei due arriverà a Milano.