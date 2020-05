Mercato, tre giocatori in uscita a centrocampo: al loro posto due top player

L'Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in particolare il centrocampo sembra essere una delle zone sulle quali si sta lavorando di più. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, tre giocatori nerazzurri sarebbero in procinto di partire: Borja Valero, Vecino e Nainggolan (che non verrà reintegrato).

Al loro posto dovrebbero entrare Arturo Vidal e Sandro Tonali. Il primo piace da parecchio tempo, e il tecnico leccese lo considera il tassello fondamentale per tornare a vincere. L'Inter proverà a portarlo a Milano ma senza inserire il suo cartellino nella trattativa per Lautaro, dato che il Barcellona alzerebbe il valore del suo cartellino per generare plusvalenza.

Per quanto riguarda invece Sandro Tonali, Marotta vorrebbe imbastire una trattativa sulla falsariga di quanto fatto la scorsa estate per Barella. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni, e non è da escludere l'inserimento di contropartite. Sul giocatore però c'è anche la Juventus, ragion per cui ci sarà da lottare per portarlo a Milano.