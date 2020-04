Mercato - Torna di moda il nome di Dzeko: il bosniaco tra Inter e Real

L'Inter continua a cercare una punta d'esperienza da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione, e nelle ultime ore si sarebbe riaperta la pista che porta ad Edin Dzeko. Il capitano della Roma è stato a lungo trattato dai nerazzurri la scorsa estate ma i giallorossi hanno fatto muro, chiedendo al club meneghino una cifra altissima per l'attaccante bosniaco.

Le cose però sembrano cambiate nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta al sacrificio Dzeko sull'altare del mercato. L'ingaggio del bosniaco (7,3 milioni netti all'anno) è attualmente fuori portata per le finanze della squadra capitolina, ragion per cui l'addio è più che una semplice possibilità. Non è un caso dunque che il DS Petrachi sia tornato alla carica per Dries Mertens, il cui futuro a Napoli è sempre più in bilico.

Dzeko piace molto sia all'Inter che al Real Madrid, anche se resta da capire l'eventuale prezzo del cartellino dell'attaccante, ormai trentaquattrenne. Sicuramente Antonio Conte sarebbe più che felice di ritrovare in nerazzurro la punta richiesta a gran voce la scorsa estate.