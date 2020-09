Mercato, prima pagina QS: "Inter, assalto a Kanté"

Anche il QS riporta in prima pagina il nome di N’Golo Kanté in chiave Inter e fa il punto sulla situazione del mercato dei nerazzurri. Dopo le trattative per Darmian e Kolarov, ormai concluse, e quella per Vidal, che sembrerebbe in dirittura d’arrivo, l’Inter puó concentrarsi su quella che sarebbe la portata principale di questa anomala finestra di mercato.



Il francese di origini maliane é pallino di Antonio Conte dai tempi del Chelsea, e l’ex ct lo avrebbe individuato come rinforzo principale e fondamentale per far fare alla propria rosa il salto di qualitá richiesto, ed essere finalmente competitiva in campionato con la Juventus. La richiesta dei blues, peró, é altissima, e l’Inter dovrá necessariamente vendere, prima di pensare concretamente ad affondare per il folletto ex Leicester.

Secondo quanto riportato dal QS, sarebbero addirittura 60 i milioni chiesti dal club di Roman Abramovich, che tutto é fuorché animale docile quando si tratta di lasciar partire una delle sue pedine, e il cui dente avvelenato nei confronti del suo ex tecnico non facilita di certo la situazione. Oltre all’eventuale indennizzo per il club di Stamford Bridge, ci sarebbe poi da garantire al giocatore un contratto che lievita attorno agli 8 milioni netti a stagione, cifra che risulterebbe pesante a bilancio e attualmente non percepita da nessun calciatore in casa Inter.