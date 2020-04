Mercato, parla Arthur: "Inter? E' un onore". E poi svela il suo futuro

L'edizione odierna della Gazzetta dell Sport propone una breve intervista ad Arthur Melo, talentuoso centrocampista brasiliano e pezzo pregiato dello scacchiere del Barcellona. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato ripetutamente all'Inter, come possibile contropartita tecnica nell'affare che dovrebbe portare Lautaro Martinez in catalogna.

Interrogato sul suo futuro dalla rosea, il centrocampista si è lasciato scappare più di qualche complimento verso il club nerazzurro, ma ha ribadito che al momento il Barcellona è casa sua. Ecco le sue parole: " Per un giocatore è motivo d'orgoglio vedere il proprio nome accostato a quello di un club di livello mondiale come l'Inter, una squadra con una rosa impressionante e un grande allenatore. Al momento però mi trovo bene a Barcellona, sia come squadra che come città, e in verità mi vedo in blaugrana ancora per tanti anni".

Artur sembra dunque chiudere le porte ad un suo possibile addio, nonostante negli ultimi tempi abbia giocato poco a causa di qualche turbolenza con allenatore e dirigenza. Difficile prevedere cosa accadrà in futuro, anche perché è certo che, se il Barça continuerà ad insistere per Lautaro, l'Inter continuerà a chiedere il talento brasiliano come pedina di scambio.