Mercato: 'Nandez, che frenata!' La decisione che 'gela' l'Inter

Mercato Inter: il Cagliari, dopo il grave infortunio al crociato di Rog, congela la trattativa con l'Inter per Nahtan Nandez. È la notizia rilanciata questa mattina, lunedì 2 agosto, da Tuttosport.

Il quotidiano torinese spiega che "Rog, dopo l'amichevole con l'Augsburg, è stato sottoposto agli esami strumentali che - come comunicato dal Cagliari - hanno evidenziato la completa rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Il ko del giocatore croato rappresenta un colpo tremendo per la squadra di Leonardo Semplici che "si ritrova soltanto con due interni: Marin e Strootman". Per questo motivo "il Cagliari ha tirato bruscamente il freno a mano anche per la necessità - spiega Tuttosport - di trovare un sostituto" siccome Rog ne avrà per almeno sei mesi.

In casa Inter, invece, si crede che l'infortunio di Rog possa accelerare "le pratiche per far traslocare Radja Nainggolan (in questo caso c'è pure il discorso legato alla buonuscita chiesta a Suning dal Ninja)". E Nandez? "Il giocatore - ricorda il quotidiano torinese - si è promesso all'Inter e intende far rispettare la promessa fatta dal presidente Giulini sul fatto che avrebbe favorito il suo passaggio a una big nel caso ci fosse stata un'offerta". Per questo motivo la società nerazzurra continua a sperare che "Nandez sarà comunque il primo rinforzo per Simone Inzaghi dopo l'arrivo di Hakan Çalhanoğlu giustificato da quanto accaduto a Christian Eriksen agli europei".