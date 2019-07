Mercato, la Roma vuole D'Ambrosio e propone un maxi scambio all'Inter

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe proporre un maxi scambio all'Inter per arrivare a Danilo D'Ambrosio. "La priorità dei giallorossi resta Toby Alderweireld, ma continua la caccia per un terzino destro "che potrebbe essere Hysaj se Petrachi troverà una squadra a Florenzi. Al di là di qualche timido sondaggio arrivato proprio dal Tottenham, la squadra di Alderweireld, Florenzi non ha ricevuto offerte allettanti.

Fonseca nella prima amichevole lo ha utilizzato da esterno sinistro d’attacco ma l’indicazione non è definitiva. E’ evidente che qualcosa si stia muovendo attorno al suo nome (e non solo).

La Roma lo inserirebbe volentieri nella trattativa con l’Inter per Dzeko, magari ripescando D’Ambrosio che è un pupillo di Petrachi. D’Ambrosio è una valida alternativa a Hysaj, che il Napoli valuta 20 milioni e che Fonseca ha indicato come un rinforzo gradito. Se ne riparlerà più avanti".