Mercato, l'Inter pensa agli esuberi: i nomi e le strategie (GdS)

Mercato, l'Inter sta iniziando a pensare agli esuberi in vista della finestra invernale di mercato preparando la lista dei possibili partenti. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport stamane con il focus sulle stelle da riaccendere della nostra Serie A. Tra di loro non poteva mancare Christian Eriksen, che ha già deciso il suo futuro lontano da Milano e dall’Inter. Almeno per qualche mese, perché i nerazzurri non sembrerebbero volerlo cedere a titolo definitivo: "L’amore tra il fantasista ex Tottenham e Conte non è sbocciato e, dopo quasi un anno di tentativi vani di inserirsi nel progetto del tecnico, il giocatore e il club sono d’accordo di separarsi a gennaio. Il problema è trovare un club che decida di investire sul 28enne danese".

Sul danese per ora solo dei timidi sondaggi della Premier League, con Arsenal e Manchester United, e dalla Francia - piazza che non sembrerebbe scaldare il fantasista - dove i dialoghi col Psg per uno scambio con Leandro Paredes restano per ora in stallo senza nulla di concreto: "Torna a farsi strada, quindi, l’ipotesi di un prestito fino a fine stagione per rivalutare il cartellino del centrocampista (anche se esiste l’incognita del Decreto Crescita in caso di partenza temporanea), che giocherà anche l’Europeo da capitano della Danimarca. Un bel risparmio per l’Inter sull’ingaggio da 7,5 milioni (più bonus) e una cessione solo rimandata a tempi migliori".

Destino simile potrebbe riguardare il belga Nainggolan, che dopo essere stato bloccato in estate dal patron nerazzurro Steven Zhang, potrebbe ora lasciare Milano: "I sardi del Cagliari non sono mai usciti di scena per stessa ammissione del presidente Giulini e sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca. Intanto per Nainggolan ci sono gli apprezzamenti della Fiorentina". Ultimo nome sulla lista quello di Vecino, che data la lunga inattività ed i lunghi infortuni che lo hanno visto protagonista, non sarà di facile collocazione rappresentando una sfida per il duo di mercato Marotta-Ausilio: "Per l'uruguagio si è parlato del Napoli la scorsa estate. Discorso diverso per Perisic, che in caso di offerta concreta può partire, ma al momento tutto tace dalle parti di Appiano".