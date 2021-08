Mercato: l'email con l'offerta dell'Inter per Dumfries

Mercato Inter: Dumfries, pronto l’assalto. Il Psv chiede 20 milioni ma Marotta prepara una prima offerta da 12 e bonus. Il giocatore spinge: vuole la Serie A. È il riassunto della situazione tratteggiata oggi, mercoledì 11 agosto, dalla Gazzetta dello Sport.

"Nei giorni traumatici dell’addio a Lukaku, l’Inter - sottolinea Vincenzo D'Angelo nel suo articolo - ha cominciato a riprogrammare il suo mercato e ora aspetta che tutto il giro di attaccanti vada in porto per poter in- cassare 115 milioni e investire finalmente anche sul dopo Hakimi. Se per Dzeko è questione di dettagli, nei prossimi giorni l’Inter preparerà anche la prima offerta al Psv Eindhoven per Denzel Dumfries, l’esterno destro della nazionale olandese da sempre in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio".

Qual è la situazione? "Il Psv parte da una richiesta di 20 milioni ma sa già che l’Inter a quelle cifre non arriverà: da viale della Liberazione è pronta a partire una mail nei prossimi giorni, con un’offerta da 12 milioni più bonus. Se basterà lo scopriremo presto. Ma di sicuro - sottolinea D'Angelo - c’è fiducia per il buon fine della trattativa". Anche perché la Gazzetta dello Sport rimarca che "l’ottimismo nerazzurro deriva dalla voglia di Italia del giocatore. Dumfries ha scelto l’Inter da tempo, pur conoscendo le difficoltà del club. E una volta saltata – definitivamente - la pista Everton, ha un solo obiettivo: vestire nerazzur- ro. Il Psv non ha mai fatto barriere, come lo stesso tecnico Roger Schmidt ha ammesso qualche giorno fa".

Quindi? "Manca solo il tassello fondamentale, ossia la prima offerta ufficiale che potrebbe comunque arrivare entro Ferragosto. Nel frattempo il giocatore continuerà ad allenarsi da solo in Olanda, pronto a imbarcarsi sul primo volo per Milano non appena il Psv o l’agente Mino Raiola gli comunicheranno buone notizie. E intanto - conclude la Gazzetta dello Sport - circolano già possibili cifre sulla proposta che l’Inter farà al giocatore, che potrebbe essere un quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione".