Mercato Inter: Zapata e Vlahovic fuori budget! La speranza è una

Mercato Inter: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic sono fuori budget. Per questo motivo i nerazzurri continuano a guardare a Joaquín Correa. È quanto riporta il Corriere della Sera di oggi, martedì 10 agosto.

Il principale quotidiano italiano ricostruisce la situazione in casa Inter. "Romelu Lukaku è partito ieri (lunedì, ndr) per Londra. Così è di fatto iniziata la sua nuova avventura inglese, dopo una giornata trascorsa fra valigie e, dopo pranzo, le visite mediche alla clinica Columbus di Milano, atto formale prima di definire il trasferimento al Chelsea. Il club nerazzurro incassa 115 milioni di euro, l'attaccante firma un contratto da complessivi 15 milioni netti per i prossimi tre anni. Atteso solo l'annuncio ufficiale".

E l'Inter, ora, cosa farà? "Raccoglie cocci e denari, ascolta Nandez - che chiede al Cagliari di 'mantenere la parola data' - spera di trattenere Lautaro Martinez e guarda a Correa (dopo Edin Dzeko) per sostituire Romelu". Perché sarebbe stato dunque scelto il pupillo di Simone Inzaghi come secondo acquisto in attacco? Perché "Zapata e Vlahovic sono fuori budget" spiega il Corriere della Sera. "Il serbo della Fiorentina ha diversi estimatori: Tottenham e Atletico Madrid sono in prima fila, poi l'Arsenal. Commisso - prosegue il quotidiano - ora resiste: vorrebbe rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2023) e tenerlo per almeno un altro anno".