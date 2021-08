Mercato Inter: Zapata-Correa? Colpo di scena! C'è un terzo nome in corsa

Mercato Inter: la società per sostituire Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, non si fermerà all'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. D'altronde il tecnico, Simone Inzaghi, ha espressamente chiesto un'altra punta.

"Se l'Atalanta troverà un sostituo per Zapata (i due nomi caldi sono quelli di Cunha e Belotti), Gasperini darà il via libera alla cessione di Duvan. Fermo restando - sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi (martedì 10 agosto, ndr) - che serve un'intesa fra gli Zhang e i Percassi: sarà più facile raggiungerla sulla formula che sulla cifra richiesta". Se la trattativa non dovesse andare in porto cosa farebbe allora l'Inter? "Inzaghi pensa di utilizzare Lautaro Martinez più spesso come centravanti, ruolo che ricopriva al Racing, e di dare l'assalto a Joaquín Correa. Dovrà trattare con Claudio Lotito che - ricordano Guido d'Ubaldo e Andrea Ramazzotti nel loro articolo - con lui ha il dente avvelenato. L'Inter non vuole andare oltre i 30 milioni di euro, il numero uno della Lazio chiederà di più. Bell'intrigo".

Nelle ultime ore è però emerso anche un terzo 'candidato'. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'Inter starebbe sondando il terreno anche Moise Kean. Il giocatore, assistito da Mino Raiola (con il quale i nerazzurri lavorano anche per l'arrivo di Denzel Dumfries dal PSV, ndr), piace molto soprattutto per l'aspetto anagrafico.