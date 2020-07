Mercato Inter, Zaniolo spiazza tutti: vuole rimanere alla Roma

Il mercato nerazzurro, forse un po' a sorpresa, passa anche da Nicolò Zaniolo. Dopo aver inserito il giovane prospetto italiano nella trattativa per portare in nerazzurro Nainggolan due anni fa, adesso l'Inter potrebbe ritornare sui suoi passi forte della possibilità di poter ottenere uno sconto in virtù del diritto di recompra inserito all'interno del contratto. Il giocatore, in tribuna ieri sera all'Olimpico a causa di un affaticamento al polpaccio, è rimasto deluso dalle parole e dal trattamento riservatogli da Paulo Fonseca.

Infatti, dopo il battibecco con Mancini, nonostante il chiarimento con giocatori e staff, Zaniolo non è stato di certo coccolato ma al di là di ciò, stupisce la sua decisione in merito al futuro. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ex nerazzurro avrebbe intenzione di rimanere un altro anno in giallorosso, così da poter avere maggior spazio anche in vista dell'Europeo.

Il pressing di Inter, Juventus e Tottenham però non si affievolisce. I bianconeri ci hanno già provato ma l'offerta che comprendeva una parte cash più i cartellini di Bernardeschi e Rugani è stata rispedita al mittente. Al contempo, anche il Tottenham vedrebbe di buon grado il suo acquisto in quanto rappresenta a giudizio di Mourinho, un giocatore più che ottimo per le caratteristiche della Premier League.

Al momento però, nessuno è stato quindi in grado di formulare la giusta offerta. Di certo, per poter far proprio il giovane Zaniolo, sarà necessaria un'offerta che possa raggiungere i 60 milioni di euro.