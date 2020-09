Mercato Inter, Vidal lavora alla rescissione con il Barcellona: manca poco

In casa Barcellona si continua senza sosta a programmare quello che sarà il futuro prossimo. Archiviata almeno in parte la vicenda Messi, adesso restano da sciogliere altri quesiti fra cui quello relativo ad Arturo Vidal.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter si sarebbe fatta da parte lasciando all'agente del cileno Felicevich l'incarico di far liberare al più presto l'ex centrocampista del Bayern Monaco, così da non entrare nella trattativa. Il club di Viale della Liberazione non ha nessuna intenzione di versare un indennizzo economico ma d' altro canto, è anche vero che i punti di non ritorno fra giocatore e club ci sono ancora.

I nodi non sono stati ancora sciolti in quanto Vidal pretende alcuni premi che non gli sarebbero stati ancora addebitati. In Catalogna sarebbero disposti a liberarlo qualora lui rinunciasse a quanto chiede ma ad oggi tutto lascia trasparire il contrario. La verità è che è difficile che il giocatore non possa trasferirsi a Milano: c'è molto ottimismo e fiducia, servirà ancora un altro po' di pazienza però per concludere definitivamente la trattativa.