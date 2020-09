Mercato Inter, Vidal, ci siamo! Il cileno nerazzurro in 10 giorni

Mercato Inter, sarà Arturo Vidal il prossimo rinforzo messo a disposizione dalla società ad Antonio Conte per questa sessione di mercato. Il cileno è in uscita dal Barcellona, dopo che il nuovo tecnico Koeman lo ha messo sulla lista dei giocatori fuori dal progetto.

L'obiettivo del centrocampista e del suo agente Felicevich è quello di ottenere il via libera a partire a parametro zero. Tuttavia ci sarà da mettesi in fila, visto che a trattare con la dirigenza ci sono già Umtiti e Suarez.

L'agente del cileno ha aumentato la pressione sui vertici della società per accelerare i tempi. Una volta liberato potrà finalmente raggiungere Conte e l'Inter, con cui c'è già un accordo sulla base di un biennale a 6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Vidal potrebbe raggiungere l'Inter nel giro di circa 10 giorni.