Mercato Inter, Vidal ad un passo: addio al Barcellona imminente

Inizierà formalmente domani la stagione 2020/2021 dell'Inter di Antonio Conte. I cancelli della Pinetina torneranno ad aprirsi a distanza di poco più di una ventina di giorni, in attesa che al dirigenza metta a segno l'ennesimo colpo di mercato dopo Hakimi. L'obiettivo del club di Viale della Liberazione, come desiderio dello stesso tecnico salentino, sarebbe quello di avere a disposizione fin da subito i nuovi rinforzi, fra cui Arturo Vidal.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'addio del cileno al Barcellona appare essere sempre più imminente. L'ex centrocampista del Bayern Monaco ritroverà quindi il tecnico salentino come ai tempi della Juventus, sposando in pieno il suo progetto tecnico. Il countdown relativo al suo sbarco a Milano è ormai partito, in attesa che il suo agente Felicevich riesca a trovare un accordo con il club blaugrana sulla buonuscita.

Le parti sono sempre più vicine e già la prossima settimana, a quanto pare, Vidal potrà varcare i cancelli di Appiano Gentile, firmando un biennale da 6 milioni più bonus. Inoltre, al di là di ogni discorso possibile ed immaginabile relativo al cileno, il sogno di Conte resta pur sempre Kantè, il cui valore del cartellino si aggirerebbe attorno ai 50 milioni. Di certo, se lo si vorrà portare all'ombra della Madonnina, servirà cedere e sacrificare qualche big, Brozovic su tutti.