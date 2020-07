Mercato Inter, Vertonghen lascia il Tottenham: nerazzurri vigili sul belga

La dirigenza nerazzurra, nella persona di Beppe Marotta e Piero Ausilio, è alla ricerca di un difensore che possa andare a rinforzare il reparto arretrato nel caso in cui di dovessero essere delle partenze. Da tempo seguito dai vertici del club di Via della Liberazione, Jan Vertonghen ha ufficialmente annunciato oggi il suo addio al Tottenham.

Dopo otto lunghi anni, il difensore belga lascia l'Inghilterra, decidendo così di non rinnovare il contratto in essere con gli Spurs. Vertonghen, ha motivato la sua scelta sostenendo di essere alla ricerca di nuove avventure e nuovi stimoli che possano farlo esprimere ancora ad alti livelli. In un'Inter, che a detta del proprio allenatore manca di esperienza, l'acquisto del difensore belga potrebbe rappresentare una vera e propria occasione.

L'Inter per il momento segue con interesse l'evolversi della situazione: da decidere,prima di congetturare eventuali acquisti, c'è il futuro di Skriniar, come del resto anche quello di Godin.