Mercato Inter: una punta a gennaio. Si pesca da Real e Arsenal?

Il mercato dell'Inter ha ritrovato pieni riflettori dopo le parole delle ultime ore di Marotta.

L'amministratore delegato ha chiarito retroscena e obiettivi (leggi le dichiarazioni). Oggi (sabato 9 ottobre, ndr), La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative. A partire dal discorso attaccante. C'è Sanchez che, come anticipato dalla nostra redazione, può lasciare a gennaio (clicca qui per i dettagli). Chi sarà il sostituto del cileno, dovesse l'ex Barcellona davvero lasciare anticipatamente Milano?

"Si va a caccia non di una quarta punta residuale a cui concedere qualche briciola qua e là, ma di un attaccante già pronto oggi, con le spalle robuste per abitare in una big. Luka Jovic, 23enne centravanti serbo diventato ormai meteora al Real Madrid, è stato più volte valutato negli ultimi mesi e il suo nome rischia di tornare in alto sul taccuino anche perché possiede quasi tutte le caratteristiche richieste: forte, navigato, determinato, non troppo costoso". L'altro nome che il quotidiano propone oggi è Lacazatte, punta esperta, in odore di divorzio con l'Arsenal.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, cosa potrebbe spingere l'Inter verso Jovic? Il giornale analizza sul calciatore, "pretende un ruolo da protagonista, ma Milano sarebbe la piazza giusta per un rilancio. E in più il suo stipendio da cinque milioni è ancora dentro al budget".

Con Lacazette, invece, "si punterebbe a un profilo più in stile Lautaro Martinez: una punta totale, pronta a fare il riferimento davanti ma disponibile ad accompagnare il centravanti". A proposito di Lautaro Martinez: l'agente del Toro ha raccontato tutto, alla nostra redazione, sulla posizione sempre molto discussa del suo assistito. Un'intervista utile a chiarire quanto sta succedendo attorno all'argentino (clicca qui).